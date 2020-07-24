Спецназ и бассейн: 24 июля Лукашенко находится в Пуховичском районе

Президент Беларуси совершает рабочую поездку в 5 бригаду спецназа в Марьиной горке. Фото: БелТА.

О том, что в пятницу, 24 июля, глава Беларуси находится в командировке в Пуховичском районе, проинформировала БелТА.

В планах президента - посещение Пятой отдельной бригады спецназа. А затем - еще посещение открывшегося в Марьиной Горке бассейна «Аквамарин».

Напомним, это не первое посещение президентом военнослужащих за последнее время. Ранее он общался с брестскими десантниками, а затем встретился с десантниками в Витебске.

Как написал «Пул Первого», в бригаде спецназа в Марьиной Горке президент будет уже не в первый раз. А в предыдущий визит несколько лет назад пуховичские спецназовцы подарили Лукашенко боевой нож с гравировкой «Никто, кроме нас».

- На это Лукашенко сказал: «Мне подходит этот лозунг!», - напомнили в «Пуле Первого».

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