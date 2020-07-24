Фотофакт. В Минске 73-летний водитель Peugeot сбил 10-летнего мальчика на электросамокате

Водитель не пропустил ребенка на электросамокате на "зебре". Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП с наездом на малолетнего самокатчика произошло в Минске в четверг, 23 июля. Подробности и фото с места происшествия опубликовала пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария случилась в вечернее время, примерно в 20.00 часов, на улице Ольшевского.

- Поворачивая налево, на улицу Кальварийскую, 73-летний водитель «Пежо» допустил наезд на ребенка. 10-летний мальчик переезжал проезжую часть на электросамокате на зеленый сигнал для пешеходов. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу для обследования, - уточнили в пресс-службе.

В ГАИ напомнили, что при поворотах налево или направо водители должны уступать дорогу пешеходам.

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