2020-07-24T12:37:50+03:00
Минск
КП Беларусь

Возобновляются автобусные рейсы из Минска в Варшаву, Вильнюс и Каунас

О восстановлении трех международных рейсов сообщили в «Минсктрансе»
Надежда БУТОВИЧ
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Минск возобновляет международные автобусные перевозки пассажиров.Минск возобновляет международные автобусные перевозки пассажиров.Фото: Сергей ГАПОН
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О том, что «Минсктрансом» возобновляются международные рейсы в Литву и Польшу, сообщила пресс-служба госпредприятия на официальном сайте.

Возобновленные рейсы из Минска отправятся сразу по трем направлениям. Автобус до Варшавы с будет ежедневно отправляться с автовокзала Минска в 19.00 часов, а обратно из Варшавы в Минск выезжать в полдень - 12.00 часов.

- Еще один варшавский рейс будет проходить через Барановичи, Слоним, Зельву, Волковыск и Белосток, не заезжая в аэропорт Модлин. Он выедет из Минска в 08.00 часов, а обратно - в 19.30 часов, - пояснили в «Минсктрансе».

Кроме того, запланировано восстановление рейсов Минск - Вильнюс и Минск - Каунас. Вильнюсский рейс будет ежедневно отправляться в 09.30 часов из белорусской столицы и поедет через Ошмяны. А из Литвы уже будет выезжать во второй половине дня - в 16.00 часов. Каунасский маршрут из Минска отправится в 07.30 часов, сделает остановки в Ошмянах, Вильнюсе и Вевисе, а затем в 16.00 часов выедет обратно в Беларусь.

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