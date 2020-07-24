Защита Бабарико вновь обжаловала обвинение в Генпрокуратуре, а еще написала заявление на «СБ. Беларусь сегодня». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Адвокаты экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико подали жалобу в генпрокуратуру страны на недавно полученный ответ начальника отдела прокуратуры относительно обжалования обвинения, сообщает РИА Новости.

- Да, подали жалобу вчера утром на имя генпрокурора. Не устроил ответ начальника отдела прокуратуры, который ответил немотивированно, - цитирует агентство адвоката Александра Пыльченко. По его словам, само обвинение тоже обжаловано. Он уточнил также, что ответ начальника отдела прокуратуры был направлен на жалобу защитников, поданную 7 июля. По словам Пыльченко, адвокаты ожидают получить ответ из Генпрокуратуры в ближайшее время.

Ранее адвокаты Бабарико подали еще ряд жалоб в различные инстанции, в том числе на его задержание, на заключение под стражу, на нерегистрацию кандидатом на высший государственный пост, однако все они остались без удовлетворения.

Также стало известно, что адвокаты Бабарико подали заявление на статью Андрея Муковозчика, который в газете «СБ. Беларусь сегодня» сравнил оппозицию с фашистами, угрожал им риском преждевременной смерти, а белую ленту назвал «меткой сатаны».

Напомним, вечером 18 июня стало известно о том, что в Беларуси задержан потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико. По словам председателя Комитета государственного контроля Ивана Тертеля, Бабарико вменяют организацию незаконной деятельности.

- Пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму с подконтрольных ему счетов, - заявил глава КГК в эфире выпуска новостей телеканала «Беларусь 1». - Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности.

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