Чтобы купить девушке суши, молодой человек ограбил минчанку
Не так давно в правоохранительные органы жаловалась жительница столицы. Она сообщала, что неизвестный вырвал у нее сумку и сбежал, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Милицией было установлено, что это сделал 21-летний безработный, проживающий в Минской области.
Уже на допросе он рассказал, что на преступление его сподвигли романтические чувства - всё ради того, чтобы угостить свою девушку суши. Но, к сожалению, деньги у него не водились, и он решил их украсть. Ранним утром около остановки общественного транспорта романтик-грабитель вырвал из рук неизвестной женщины сумку и сбежал. Но, к его несчастью, «улов» оказался скуден в виде кошелька с десятью рублями, недорогого мобильного телефона да незначительных личных вещей заявительницы.
Также он рассказал, что суши так и не купил.
Ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался.
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