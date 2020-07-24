2020-07-24T12:57:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Чтобы купить девушке суши, молодой человек ограбил минчанку

Лакомство он ей так и не купил
Сергей Диндиков
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В ходе разбирательств молодой человек признался, что суши он так и не купилВ ходе разбирательств молодой человек признался, что суши он так и не купилФото: Алексей БУЛАТОВ
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Не так давно в правоохранительные органы жаловалась жительница столицы. Она сообщала, что неизвестный вырвал у нее сумку и сбежал, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Милицией было установлено, что это сделал 21-летний безработный, проживающий в Минской области.

Уже на допросе он рассказал, что на преступление его сподвигли романтические чувства - всё ради того, чтобы угостить свою девушку суши. Но, к сожалению, деньги у него не водились, и он решил их украсть. Ранним утром около остановки общественного транспорта романтик-грабитель вырвал из рук неизвестной женщины сумку и сбежал. Но, к его несчастью, «улов» оказался скуден в виде кошелька с десятью рублями, недорогого мобильного телефона да незначительных личных вещей заявительницы.

Также он рассказал, что суши так и не купил.

Ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался.

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