9 августа в ЦИК пустят только журналистов основных госСМИ, на вопросы остальных ответят лишь на следующий день

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Брифинг руководства ЦИК по итогам президентских выборов, а также пресс-конференции миссий международных наблюдателей пройдут во Дворце Республики 10 августа с 9 до 12 часов, сообщает Национальный пресс-центр Беларуси.

В ЦИК уточнили: 9 августа, в день основного дня голосования на президентских выборах в Беларуси, информационный центр для журналистов работать не будет. Напомним, раньше в Малом зале Дворца Республики в основной день голосования организовывали пресс-центр для всех журналистов - каждые несколько часов туда приезжала председатель ЦИК Лидия Ермошина - она озвучивала последнюю информацию, отвечала на вопросы журналистов. Сейчас выяснилось: инфоцентра не будет. Тем не менее журналисты государственных СМИ смогут попасть в ЦИК, который находится в правом крыле Дома правительства на площади Независимости. Остальных журналистов не пустят - из-за эпидемиологической обстановки. Это означает, что журналисты негосударственных СМИ смогут задать свои вопросы и получить на них ответы только на следующий день после выборов.

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