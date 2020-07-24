Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 июля 2020 года: 158 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки
Свежая статистика по COVID-19 в Беларуси на 24 июля появилась в официальном телеграм-канале Минздрава. Всего в Беларуси с момента первого выявленного случая - 66 846 зараженных. Новых случаев за сутки - 158.
После лечения в больницах домой выписали 59 755 пациентов. К сожалению, умерло 5 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего же от коронавируса скончалось 524 человека.
При этом в Минздраве всегда добавляют, что у умерших были многочисленные хронические заболевания.
За все время в стране провели 1 230 684 теста для выявления COVID-19.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Шевцов: «Одна из лучших стратегий борьбы с коронавирусом разработана в Беларуси»
Но не все граждане с этим согласятся. Есть те, для которых «стакан наполовину пуст» (подробности)
«Человек важнее денег»: Лукашенко заявил, что на борьбу с коронавирусом в Беларуси из бюджета ушло полмиллиарда рублей
И еще раз сообщил, что белорусская система здравоохранения справилась с пандемией COVID-19. Об этом действующий президент говорил во время совещания с управленцами экономического блока (подробности).
В ВОЗ рассказали, когда начнут вакцинировать людей от коронавируса
До начала массовой вакцинации остается по меньшей мере 5 месяцев (подробности).
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»