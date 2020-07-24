Валерий Цепкало вместе с детьми покинул Беларусь

Такое решение было принято из-за опасений за его безопасность и безопасность детей

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Экс-директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало собирался идти в президенты. Его команда собрала 200 тысяч подписей белорусов. Но с предвыборной гонки его сняли. Оказалось, что ЦИК засчитал только 75 249 подписей, а 124 751 – отбраковали при проверке. Жалобы в ЦИК не помогли.

Теперь его команда помогает другому кандидату в президенты – Светлане Тихановской. Вероника Цепкало теперь вместе со Светланой Тихановской ездят по стране с предвыборными митингами. Самого Валерия Цепкало последнее время не видно. Поговаривали, что он заразился короновирусом, и находится на самоизоляции. Другие говорили, что, возможно, он уехал из страны. Так и оказалось:

- Валерий вместе с детьми уехал из Беларуси, - цитирует «Белапан» руководителя пресс-службы штаба Цепкало Алексея Урбана. - Это произошло вчера, 23 июля, поздно вечером. Такое решение было принято из-за опасений за его безопасность и безопасность детей.

В интервью российским СМИ Валерий Цепкало заявил, что сейчас находится в Москве.

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