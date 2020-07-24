Где-то стало дешевле, где-то - дороже: «Белавиа» меняет стоимость провоза дополнительного багажа

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С 1 августа авиакомпания «Белавиа» меняет условия покупки дополнительного багажа на регулярных рейсах авиакомпании. Теперь стоимость будет зависеть от времени и способа приобретения услуги. «Комсомолка» разобралась, дешевле или дороже теперь будет стоить провоз дополнительного багажа.

КАК СЕЙЧАС:

Первое место багажа на тарифе «Лайт» стоило 25 евро. Каждое последующее место - по 50 евро. На багажных тарифах «Смарт», «Флекс» и «Бизнес» каждое дополнительное место багажа стоило 50 евро.

КАК БУДЕТ:

Теперь тарифы на провоз дополнительного багажа стали хитрее. На тарифе «Лайт» прежняя цена в 25 евро осталась только для первого места багажа - да и то лишь при покупке этой услуги online одновременно с билетом. Каждое последующее место при покупке online вместе с билетом теперь обойдется в 40 евро. Столько же стоит первое и каждое последующее место при покупке online, но после приобретения билета. А если дополнительный багаж оформлять offline - например, на стойке регистрации в аэропорту, каждое место багажа будет стоить по 50 евро.

Зато сэкономить на дополнительных багажных местах смогут обладатели багажных билетов тарифов «Смарт», «Флекс» и «Бизнес». Каждое дополнительное место багажа теперь стоит не 50, а 40 евро - но только при покупке online.

Новые тарифы на провоз дополнительного багажа на регулярных рейсах "Белавиа" вступают в силу с 1 августа 2020 года.

ВЫВОД «КП»

Новые правила увеличат стоимость перелета тем, кто не сразу понял, что ему придется везти дополнительный багаж, и купил безбагажный билет тарифа «Лайт». Сэкономить получится только у тех, кто решил заказать место для второго чемодана - да и то только при заказе online. Также сэкономить 10 евро получится у тех обладателей багажного тарифа, кто вынужден взять на борт еще один чемодан. Но, опять-таки, только при заказе услуги online - стоимость дополнительного чемодана, оформленного на стойке регистрации в аэропорту, составляет прежние 50 евро.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Перенести дату отменного из-за пандемии билета теперь можно до конца марта следующего года

- Мы получаем большое количество вопросов о возможности изменения даты и маршрута путешествия в случае отмены рейса и понимаем обеспокоенность наших пассажиров отсутствием определенности в ситуации распространения пандемии. Поэтому было принято решение о продлении сроков изменения даты и маршрута путешествия периодом до конца марта 2021 года. Это позволит путешественникам более тщательно продумать сроки и направление нового путешествия и отдохнуть, если не в этом году, то в следующем, без денежных потерь за внесение своих корректив в бронирование авиабилета, - рассказал замдиректора авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец.