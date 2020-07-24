2020-07-24T14:57:25+03:00
Минск
КП Беларусь

На стадионе «Динамо» будут крутить кино: вход на высоких каблуках запрещен!

Кинозалом станет футбольное поле, тут поместится на безопасном расстоянии друг от друга около 2 тысяч человек
Игорь ПРОКОПЬЕВ
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Первый пробный сеанс состоится 27 августа.Первый пробный сеанс состоится 27 августа.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Впервые за 86 лет истории Национального олимпийского стадиона «Динамо» на экранах, которые висят по периметру стадиона, будут показывать не самые острые моменты спортивной борьбы или трансляцию концерта, а кино. Как отмечает руководство стадиона, они готовы к новым экспериментам, поэтому и решили устраивать пикники на траве с хорошим кино и попкорном. Тем более площадь поля позволяет обеспечить безопасное расстояние между зрителями, что в пандемию коронавируса весьма актуально. Мы подсчитали - если зрители рассядутся на пледах по всему полю на рекомендуемом Минздравом безопасном расстоянии в 1,5 метра друг от друга, получится кинозал на почти 2 тысячи человек.

Первый пробный сеанс состоится 27 августа в 21.30. С какого фильма начать, организаторы пока решают. Цена билета уже известна - 2 рубля. Зрители смогут прийти за два часа до сеанса и развлечься на различных тематических площадках: спортивные игры и квесты, детские игры и площадки развития, танцы и обсыпание красками холи. Также буду работать фуд-корты, так что можно будет перекусить и купить попкорн к просмотру фильма. Главные условия организаторов: можно со своим пледом, нельзя - со своей едой и на каблуках выше 10 сантиметров.

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