На стадионе «Динамо» будут крутить кино: вход на высоких каблуках запрещен!
Впервые за 86 лет истории Национального олимпийского стадиона «Динамо» на экранах, которые висят по периметру стадиона, будут показывать не самые острые моменты спортивной борьбы или трансляцию концерта, а кино. Как отмечает руководство стадиона, они готовы к новым экспериментам, поэтому и решили устраивать пикники на траве с хорошим кино и попкорном. Тем более площадь поля позволяет обеспечить безопасное расстояние между зрителями, что в пандемию коронавируса весьма актуально. Мы подсчитали - если зрители рассядутся на пледах по всему полю на рекомендуемом Минздравом безопасном расстоянии в 1,5 метра друг от друга, получится кинозал на почти 2 тысячи человек.
Первый пробный сеанс состоится 27 августа в 21.30. С какого фильма начать, организаторы пока решают. Цена билета уже известна - 2 рубля. Зрители смогут прийти за два часа до сеанса и развлечься на различных тематических площадках: спортивные игры и квесты, детские игры и площадки развития, танцы и обсыпание красками холи. Также буду работать фуд-корты, так что можно будет перекусить и купить попкорн к просмотру фильма. Главные условия организаторов: можно со своим пледом, нельзя - со своей едой и на каблуках выше 10 сантиметров.