Сотрудник МЧС на час раньше пришел домой и спас на пожаре двух девочек

Огонь уничтожил тумбочку, повредил диван. В квартире закоптились стены и потолок в одной из комнат. Фото: 112.by

Пока бежал на задымление - звонил в свою же службу "101"

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В Щучинском районе в квартире на первом этаже пятиэтажки на улице Заводской райцентра из окна валил густой дым. На него обратил внимание командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста №16 Щучинского райотдела МЧС Виталий Ванелик. Так сложились обстоятельства, что работник МЧС живет в подъезде по соседству, а еще он вернулся с дежурства на час раньше. Не раздумывая, командир бросился к месту пожара. Пока бежал - звонил коллегам и моментом оказался около окна квартиры, где разгорался огонь. На первом этаже на подоконнике, Виталий увидел сидящую шестилетнюю девочку. Командир отделения аккуратно спустил ее на землю. Девочка рассказала, что в квартире находится ее трехлетняя сестра, сообщают в МЧС.

К месту подбежал еще один мужчина - инженер Щучинского МПМК-167 Олег Снигир. Вдвоем они зашли в квартиру. Ничего не было видно, все было в клубах дыма. Мужчины подсвечивали путь мобильниками. Они ползком искали и звали девочку. Пробравшись в дальнюю комнату, ее нашли на кровати. Она была закутана в одеяло. Мужчины вынесли малышку на улицу, передали соседям, а сами вернулись в горящую квартиру. Тут в их команду добавился житель соседней с горящей квартиры, работник СМУ №7 г. Гродно Виктор Козлов. Ими была обесточена квартира и потушен огонь. Мужчины в ванной набирали ведра с водой. Приехавшие работники МЧС последние всплески пламени затушили огнетушителями.

Позже выяснилось, что семья воспитывает пятерых детей. С утра мать поехала на работу, отец с минуты на минуту должен был вернуться с ночной смены. Двое старших братьев и девочки остались квартире. Первым ушел 13-летний мальчик, пока сестры спали. Второй 15-летний мальчик в составе студенческого отряда уехал на сельхозработы.

Огонь уничтожил тумбочку, повредил диван. В квартире закоптились стены и потолок в одной из комнат. Возможной причиной пожара стала детская шалость со спичками.

Медработники осмотрели девочек. В госпитализации они не нуждались. Домой прибежала обеспокоенная мама, когда узнала о пожаре.

Благодаря таким отважным героям, как Виталий Ванелик, Олег Снигирь и Виктор Козлов, трагедии удалось избежать. Сам Виталий в своей семье является отцом троих детей.

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