Россия объявила об открытии с 1 августа международного авиасообщения: полетит ли туда «Белавиа»? Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Билеты на рейсы в российские города белорусская авиакомпания уже продает, но полетят ли туда самолеты - по-прежнему неизвестно

Изменить размер текста: A A

Сейчас регулярного авиасообщения между Минском и российскими городами нет. С началом пандемии коронавируса Россия запретила международное авиасообщение. Сроки его возобновления постоянно переносились. Последняя информация - 1 августа.

- Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности, - заявил в пятницу российский премьер Михаил Мишустин. Он уточнил, что с 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Интересно, что «Белавиа» уже продает билеты в российские города. Но начнут ли летать туда самолеты с 1 августа? Или срок возобновления авиасообщения снова перенесется, как это уже неоднократно бывало?

- Пока запрет на полеты в российские города действует до 31 июля, - сообщили «Комсомолке» в авиакомпании «Белавиа». - Информацией о том, продлят запрет или нет, мы пока не располагаем.

Интересно, что российский «Аэрофлот» тоже продает билеты в Минск - правда, начиная с 8 августа.

- Факт продажи билетов не означает открытия авиасообщения, - пояснили «Комсомолке» в минском представительстве «Аэрофлота». - Сейчас никакой информации о возобновлении авиасообщения с Минском нет.

Оказалось, что пока речь идет о восстановлении сообщения только с Лондоном, Стамбулом, Анкарой и другими городами Турции, а еще - с Танзанией. Поэтому речи о возобновлении авиасообщения между Минском и Москвой речи пока не идет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Где-то стало дешевле, где-то - дороже: «Белавиа» меняет стоимость провоза дополнительного багажа. Сэкономить на провозе чемоданов можно только в некоторых случаях