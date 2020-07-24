2020-07-24T15:29:23+03:00
Общество
КП Беларусь

3 августа Лукашенко выступит с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию

Обычно обращение проходит весной, но в этом году его перенесли по многим причинам
Григорий ГРИБОВ
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3 августа Лукашенко выступит с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию.3 августа Лукашенко выступит с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию.
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- В соответствии с Указом главы государства от 24 июля 2020 года, 3 августа в Минске созывается третья внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики для заслушивания ежегодного послания президента белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь, - сообщает Национальный правовой интернет-портал Беларуси.

Каждый год весной президент Беларуси Александр Лукашенко выступает с программным обращением к народу и Национальному собранию. Обычно это мероприятие проходит в апреле. В прошлом году президент выступал 19 апреля, в 2018 году - 24 апреля. Лишь дважды обращение переносили на более поздний срок. В 2012 году - на 10 мая. Тогда пресс-служба президента поясняла, что Лукашенко отправил текст послания на доработку.

В этом году обращение планировалось на 16 апреля. Но его не случилось. Перенос своего обращения прокомментировал сам президент:

- Знаете, здесь нет никакой конспирологии. Это послание было запланировано на середину апреля. Конкретной даты не было. Как только готово было бы послание и оно соответствовало духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, ну а потом объявленной пандемией, согласитесь, разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире. Вот представьте президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? Я задавал много вопросов, вы это слышали, что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто.

А еще Лукашенко рассказал, что, возможно, объединит свое послание с предвыборной программой. Вероятно, что так и будет.

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