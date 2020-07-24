Лукашенко: Провокатор, мне мороженое нельзя! Но у нас не пропадет

Президент сказал, чтобы мороженое раздали детям, которые собрались вместе с родителями у нового бассейна. Фото: belta.by

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В Марьиной Горке главе государства была презентована большая корзина мороженого местного производства, сообщает БЕЛТА.

Губернатор Минской области Александр Турчин поблагодарил президента за «подарок Марьиной Горке». Здесь имеется в виду строительство бассейна «Аквамарин». «Принято, что гости приходят с подарком, а хозяева всегда угощают чем-то вкусным. Чем известна Марьина Горка? Мороженым своим», - добавил губернатор, вручив Лукашенко подарок.

«Провокатор, мне мороженое нельзя! Но у нас не пропадет», - ответил Александр Лукашенко и сказал, чтобы мороженое раздали детям, которые собрались вместе с родителями у нового бассейна.

Напомним, 24 июля глава Беларуси находится в командировке в Пуховичском районе. Президент посетил Пятую отдельную бригаду спецназа. А затем - открывшийся в Марьиной Горке бассейн «Аквамарин».

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«На протесты приходят профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК», - добавил президент (подробности).