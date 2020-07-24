2020-07-24T15:59:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: Провокатор, мне мороженое нельзя! Но у нас не пропадет

Президенту в Марьиной Горке подарили корзину местного мороженого
Сергей Диндиков
Поделиться:
Президент сказал, чтобы мороженое раздали детям, которые собрались вместе с родителями у нового бассейна. Фото: belta.byПрезидент сказал, чтобы мороженое раздали детям, которые собрались вместе с родителями у нового бассейна. Фото: belta.by
Изменить размер текста:

В Марьиной Горке главе государства была презентована большая корзина мороженого местного производства, сообщает БЕЛТА.

Губернатор Минской области Александр Турчин поблагодарил президента за «подарок Марьиной Горке». Здесь имеется в виду строительство бассейна «Аквамарин». «Принято, что гости приходят с подарком, а хозяева всегда угощают чем-то вкусным. Чем известна Марьина Горка? Мороженым своим», - добавил губернатор, вручив Лукашенко подарок.

«Провокатор, мне мороженое нельзя! Но у нас не пропадет», - ответил Александр Лукашенко и сказал, чтобы мороженое раздали детям, которые собрались вместе с родителями у нового бассейна.

Напомним, 24 июля глава Беларуси находится в командировке в Пуховичском районе. Президент посетил Пятую отдельную бригаду спецназа. А затем - открывшийся в Марьиной Горке бассейн «Аквамарин».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Лукашенко отметил, что воинские части в Марьиной Горке и в Уручье хорошо подготовлены для недопущения эскалации внутри страны

«На протесты приходят профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК», - добавил президент (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Владимир Макей: «Руководство Беларуси не допустит, чтобы искусственно была дестабилизирована ситуация в обществе»
В Беларуси с 1 августа повышается декретное пособие
Еще одно спасение: в Щучинском районе аистенку, который запутался в веревке и висел головой вниз, пришли на помощь спасатели
Японцы разрабатывают вакцину от коронавируса, которую нужно будет вдыхать
Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение
Лукашенко: Провокатор, мне мороженое нельзя! Но у нас не пропадет
3 августа Лукашенко выступит с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию
Россия объявила об открытии с 1 августа международного авиасообщения: полетит ли туда «Белавиа»?
Сотрудник МЧС на час раньше пришел домой и спас на пожаре двух девочек
На стадионе «Динамо» будут крутить кино: вход на высоких каблуках запрещен!
Где-то стало дешевле, где-то - дороже: «Белавиа» меняет стоимость провоза дополнительного багажа
Александр Лукашенко отметил, что воинские части в Марьиной Горке и в Уручье хорошо подготовлены для недопущения эскалации внутри страны
Валерий Цепкало вместе с детьми покинул Беларусь - он в Москве
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 июля 2020 года: 158 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки
9 августа в ЦИК пустят только журналистов основных госСМИ, на вопросы остальных ответят лишь на следующий день
Чтобы купить девушке суши, молодой человек ограбил минчанку