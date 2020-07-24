2020-07-24T16:15:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение

Его действия с «дачи взятки в крупном размере» переквалифицировали в «получение взятки в особо крупном размере»
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение.Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

В связи с публикациями информации об обжаловании адвокатами Бабарико предъявленного ему обвинения Генпрокуратура сообщает следующее.

В ходе прокурорского надзора за исполнением закона при производстве предварительного следствия проверено уголовное дело в отношении Бабарико и иных лиц, расследуемое следственным управлением Комитета государственной безопасности.

Согласно материалам дела, Бабарико 20 июня предъявили обвинение по статьями «Дача взятки в крупном размере», «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Отмывание денег в особо крупном размере».

- Собранные по делу к настоящему времени доказательства - показания свидетелей и других обвиняемых, вещественные доказательства, иные документы и носители информации, полученные в ходе исполнения запросов об оказании правовой помощи от иностранных правоохранительных органов - дали основание для изменения и дополнения предъявленного обвинения. В связи с чем 24 июля 2020 года ему предъявлено новое обвинение.

В частности, действия Бабарико по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более 28 миллионов рублей и их распределению среди руководства Белгазпромбанка, совершенные им как должностным лицом - председателем правления данного банка, переквалифицированы с части 2 статьи 431 («Дача взятки в крупном размере) на часть 3 статьи 430 («Получение взятки в особо крупном размере».

- Кроме того, в новом обвинении конкретизированы отдельные обстоятельства вменяемых ему преступлений. Расследование по уголовному делу продолжается. С целью уточнения обстоятельств преступных деяний орган уголовного преследования подготовил и направил ряд запросов об оказании правовой помощи в адрес компетентных учреждений Латвии, Эстонии, России, США, Великобритании, Турции, Виргинских (Британских) островов, Кипра.

Напомним, вечером 18 июня стало известно о том, что в Беларуси задержан потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико. По словам председателя Комитета государственного контроля Ивана Тертеля, Бабарико вменяют организацию незаконной деятельности.

- Пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму с подконтрольных ему счетов, - заявил глава КГК в эфире выпуска новостей телеканала «Беларусь 1». - Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пикеты кандидатов в президенты: Тихановская едет в Витебск, а Канопацкая и Черечень объяснили, почему вообще их не проводят. Больше всего мероприятий - в Гомельской области. Представители и сами кандидаты в президенты на выборах 2020 года рассказали нам, как собираются агитировать и где их можно увидеть и услышать

Канопацкая пила воду, Дмитриев и Черечень не выспались, а Тихановская потом уехала в СИЗО: как на ТВ записывали кандидатов в президенты. Кандидаты в президенты Беларуси 2020 года выступают с предвыборными обращениями по радио и телевидению. Мы узнали, как проходят записи, кто наносит им грим, видят ли кандидаты текст и какие курьезы происходили

Адвокаты Бабарико: Письмо КГК, из-за которого было отказано в регистрации кандидатом в президенты, в ЦИК показать отказались. В Центризбиркоме сослались на «тайну следствия» и добавили, что вся нужная информация указана в постановлении об отказе в регистрации Бабарико

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Владимир Макей: «Руководство Беларуси не допустит, чтобы искусственно была дестабилизирована ситуация в обществе»
В Беларуси с 1 августа повышается декретное пособие
Еще одно спасение: в Щучинском районе аистенку, который запутался в веревке и висел головой вниз, пришли на помощь спасатели
Японцы разрабатывают вакцину от коронавируса, которую нужно будет вдыхать
Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение
Лукашенко: Провокатор, мне мороженое нельзя! Но у нас не пропадет
3 августа Лукашенко выступит с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию
Россия объявила об открытии с 1 августа международного авиасообщения: полетит ли туда «Белавиа»?
Сотрудник МЧС на час раньше пришел домой и спас на пожаре двух девочек
На стадионе «Динамо» будут крутить кино: вход на высоких каблуках запрещен!
Где-то стало дешевле, где-то - дороже: «Белавиа» меняет стоимость провоза дополнительного багажа
Александр Лукашенко отметил, что воинские части в Марьиной Горке и в Уручье хорошо подготовлены для недопущения эскалации внутри страны
Валерий Цепкало вместе с детьми покинул Беларусь - он в Москве
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 июля 2020 года: 158 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки
9 августа в ЦИК пустят только журналистов основных госСМИ, на вопросы остальных ответят лишь на следующий день
Чтобы купить девушке суши, молодой человек ограбил минчанку