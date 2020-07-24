Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение

Его действия с «дачи взятки в крупном размере» переквалифицировали в «получение взятки в особо крупном размере»

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В связи с публикациями информации об обжаловании адвокатами Бабарико предъявленного ему обвинения Генпрокуратура сообщает следующее.

В ходе прокурорского надзора за исполнением закона при производстве предварительного следствия проверено уголовное дело в отношении Бабарико и иных лиц, расследуемое следственным управлением Комитета государственной безопасности.

Согласно материалам дела, Бабарико 20 июня предъявили обвинение по статьями «Дача взятки в крупном размере», «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Отмывание денег в особо крупном размере».

- Собранные по делу к настоящему времени доказательства - показания свидетелей и других обвиняемых, вещественные доказательства, иные документы и носители информации, полученные в ходе исполнения запросов об оказании правовой помощи от иностранных правоохранительных органов - дали основание для изменения и дополнения предъявленного обвинения. В связи с чем 24 июля 2020 года ему предъявлено новое обвинение.

В частности, действия Бабарико по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более 28 миллионов рублей и их распределению среди руководства Белгазпромбанка, совершенные им как должностным лицом - председателем правления данного банка, переквалифицированы с части 2 статьи 431 («Дача взятки в крупном размере) на часть 3 статьи 430 («Получение взятки в особо крупном размере».

- Кроме того, в новом обвинении конкретизированы отдельные обстоятельства вменяемых ему преступлений. Расследование по уголовному делу продолжается. С целью уточнения обстоятельств преступных деяний орган уголовного преследования подготовил и направил ряд запросов об оказании правовой помощи в адрес компетентных учреждений Латвии, Эстонии, России, США, Великобритании, Турции, Виргинских (Британских) островов, Кипра.

Напомним, вечером 18 июня стало известно о том, что в Беларуси задержан потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико. По словам председателя Комитета государственного контроля Ивана Тертеля, Бабарико вменяют организацию незаконной деятельности.

- Пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму с подконтрольных ему счетов, - заявил глава КГК в эфире выпуска новостей телеканала «Беларусь 1». - Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности.

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