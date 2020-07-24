Японцы разрабатывают вакцину от коронавируса, которую нужно будет вдыхать

Японский ученый Катаяма считает, что такой способ защиты от коронавируса может стать более эффективным по сравнению с вакцинами, которые вводятся в кровь

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Японскими учеными начата разработка вакцины от COVID-19, с помощью которой антитела должны будут вырабатываться в задней части носовой полости человека. Об этом сообщает телеканал NHK.

Создают вакцину ученые университета Китасато в Токио во главе с Казухико Катаямой. Раствор нужно будет ввести человеку через нос.

Состоять вакцина будет из игольчатых молекул весьма маленького размера. Они будут попадать в нос со вдохом и оседать на слизистой оболочке. Иммунитет начнет реагировать на препарат. Сразу начнут вырабатываться антитела, которые будут блокировать тело человека от вируса. У профессора Катаямы преобладает мнение, что данный способ защиты от COVID-19 будет более эффективен в сравнении с прочими препаратами, которые нужно вводить в кровь.

В ближайшее время группой японских ученых начнется тестирование этой вакцины на животных.

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