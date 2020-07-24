2020-07-24T17:50:33+03:00
Общество
КП Беларусь

Еще одно спасение: в Щучинском районе аистенку, который запутался в веревке и висел головой вниз, пришли на помощь спасатели

Птица не могла ни забраться в гнездо, ни отцепиться от веревки. Аист в подвешенном состоянии терял силы
ИННА КОРСАК
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Спасатели пришли на помощь аистенку, который запутался в веревке. Фото: МЧС БеларусиСпасатели пришли на помощь аистенку, который запутался в веревке. Фото: МЧС Беларуси
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Аистенку, который запутался в веревке и висел головой вниз, пришли на помощь спасатели. Об этом сообщили на сайте Гродненского областного управления МЧС.

«В четверг, 23 июля, в Щучинский отдел МЧС позвонила жительницы деревни Стодоляны и сообщила, что молодому аисту нужна помощь. Сотрудники оперативно приехали на место», - рассказали в Гродненском областном управлении МЧС.

На фонарном столбе аисты смастерили гнездо. Аистенок запутался в синтетической веревке, которую взрослые птицы использовали, когда мастерили гнездо. Молодой аист не мог ни забраться обратно в гнездо, ни отцепиться от веревки. Он висел головой вниз и терял силы.

Сотрудники МЧС установили специальную лестницу забрались наверх и освободили птицу.

Лапку, которая была повреждена веревкой, обработали и забинтовали. Аистенок находится на реабилитации у ветеринара.

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