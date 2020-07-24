В Беларуси с 1 августа повышается декретное пособие

Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет на первого ребенка 35% от среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал Фото: Павел МАРТИНЧИК

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С 1 августа размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет будет составлять на первого ребенка – BYN427,84; на второго и последующих детей – BYN488,96; на ребенка-инвалида – BYN550,08. Информация об этом размещена на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Это пособие последний раз возрастало 1 февраля этого года. В сравнении с предыдущим перерасчетом оно увеличится на 5,5%.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь перерасчёт размеров этого пособия в связи с ростом среднемесячной заработной платы происходит 1 февраля и 1 августа.

Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет на первого ребенка 35% от среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал. На второго и последующих детей 40% от среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал. На ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения 45% от среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал.

Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет определяется за январь текущего года – исходя из среднемесячной заработной платы работников в республике за II квартал предшествующего года, за период с 1 февраля по 31 июля текущего года – исходя из среднемесячной заработной платы работников в республике за IV квартал предшествующего года, за период с 1 августа по 31 декабря текущего года – исходя из среднемесячной заработной платы работников в республике за II квартал текущего года.

В своих данных Национальный статистический комитет показывает номинальную начисленную среднемесячную заработную плату работников республики во II квартале этого года BYN1 222,4. Она увеличилась в сравнении с IV кварталом 2019 г. на 5,5%.

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