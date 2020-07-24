Владимир Макей: «Руководство Беларуси не допустит, чтобы искусственно была дестабилизирована ситуация в обществе»

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Речь зашла о ситуации в Беларуси и выборах.

- К участию в выборах допущены пять кандидатов, в том числе действующий Президент и другие кандидаты, которые представляют оппонентов власти, оппозицию. Поэтому говорить о том, что к участию в выборах не допущены оппозиционные силы, не приходится", - констатировал министр. Он отметил, что не были зарегистрированы отдельные кандидаты в президенты, но это произошло на аргументированных основаниях. Так, на одного из претендентов было заведено уголовное дело, связанное с отмыванием денег, другой не собрал необходимого для регистрации кандидатом в президенты числа подписей, - пояснил Макей латвийским журналистам.

Еще один вопрос касался разгонов и задержаний во время последних акций.

- Задержания были осуществлены за нарушение конкретных правил, законов, которые действуют в Беларуси, - ответил Макей. - Любая политическая кампания, что в Латвии, что в Беларуси, что в любой другой стране, должна проходить открыто, транспарентно, справедливо, - продолжил министр. - Но не дело, когда такие современные инструменты, как социальные сети, Telegram-каналы, используются для искусственного нагнетания ситуации, в частности, сейчас в Беларуси, для подстрекательства к конкретным антиправительственным действиям, для угроз в адрес госслужащих, членов избирательных комиссий различного уровня, сотрудников правоохранительных органов. Мы считаем, что такие вещи недопустимы и они должны пресекаться. Вся структура государственной власти в Беларуси нацелена на то, чтобы подготовка и проведение президентской избирательной кампании шли в полном соответствии с законом и с соблюдением прав человека. Но руководство Беларуси не допустит, чтобы искусственно была дестабилизирована ситуация в обществе, стране или чтобы это привело к потере суверенитета, независимости государства.

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