Выезжал с парковки и не уступил дорогу: водитель автомобиля врезался в мотоцикл. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

И водитель мотоцикла, и пассажир были доставлены в больницу

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В Минске водитель автомобиля Пежо выезжал с парковки и не уступил дорогу мотоциклу марки Хонда. В результате, произошло столкновение. Об этом сообщили в Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель мотоцикла и пассажир были с травмами доставлены в больницу.

Проводится проверка.

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