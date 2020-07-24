2020-07-24T18:57:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко вручил награды врачам, которые борются с коронавирусом

Указом №287 было принято решение наградить медалями, орденами, а также присудить почетные звания медицинским работникам
ИННА КОРСАК
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Лукашенко наградил врачей, которые борются с коронавирусомЛукашенко наградил врачей, которые борются с коронавирусомФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Александр Лукашенко наградил врачей, которые борются с коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе президента.

Указом №287 было принято решение наградить медалями, орденами, а также присудить почетные звания медицинским работникам.

Орден Почета бы вручен главврачу Витебской областной клинической инфекционной больницы Татьяне Ковалевой, врачу-бактериологу Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталье Левшиной и заведующей лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ Наталье Шмелевой.

Медаль «За отличие в воинской службе» получили начальники инфекционных отделений — врачи-инфекционисты госучреждений «432 ордена Красной Звезды главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил» Кирилл Дубовец и «1134 военного клинического медицинского центра ВС» Леонид Евменьчиков. Большое количество сотрудников разных медучреждений и учреждений образования получили медали «За трудовые заслуги».

Звание «Народный врач Беларуси» получил заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов. А звание «Заслуженный врач Беларуси» было присвоено врачам анестезиологу-реаниматологу 3-й городской клинической больницы имени Клумова Дмитрию Бычковскому и врачу-пульмонологу Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Татьяне Шебушевой.

Также, белорусский лидер подписал распоряжение, в котором объявил благодарность 25 врачам медучреждений и сотрудникам медуниверситетов.

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