2020-07-24T19:30:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Копал траншею, чтобы залить фундамент: мужчина в Барановичском районе во время работ нашел артиллерийский снаряд

Опасная находка была уничтожена специалистами
ИННА КОРСАК
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Мужчина копал траншею, а нашел снаряд. Фото: УВД Брестского облисполкомаМужчина копал траншею, а нашел снаряд. Фото: УВД Брестского облисполкома
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Мужчина в Барановичском районе копал траншею, чтобы залить фундамент и нашел снаряд. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

На место, где нашли опасный предмет, приезжали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Территория была перекрыта и обследована. Других опасных предметов специалисты не обнаружили.

Как удалось узнать, мужчина нашел артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Находку оперативно уничтожили.

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