Подростки решили попытать удачу и поиграть в онлайн казино. Итог — с карты пенсионерки «улетела» значительная сумма денег

В Лиозно подростки поиграли в онлайн казино, а пенсионерка лишилась денег Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Сколько именно денег проиграли подростки, не сообщается. Но известно, что они, помимо игры в онлайн казино, успели оплатить ряд товаров и услуг

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Подростки решили попытать удачу и поиграть в онлайн казино. Итог — пенсионерка лишилась значительной суммы денег на карте. Об этом сообщили на сайте УВД Витебского облисполкома.

С чего все началось. В Лиозно пенсионерка разрешила своей 15-летней внучке использовать свою карту, чтобы пополнить баланс на мобильном телефоне. О том, что девочка решит вместе со своим 16-летним парнем поиграть в онлайн казино, женщина даже не подозревала.

В итоге, с карты пенсионерки «улетела» значительная сумма денег. Помимо игры в онлайн казино, подростки успели оплатить ряд товаров и услуг.

Обнаружив, что с карты пропали деньги, женщина обратилась в правоохранительные органы. Она испытала шок, когда узнала, что в отношении внучки и ее друга возбуждено уголовное дело.

Со слов специалиста инспекции по делам несовершеннолетних Лиозненского РОВД Ирины Атрощенко, подростки даже не понимали, что совершают преступление.