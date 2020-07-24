2020-07-24T20:43:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске водитель автомобиля разворачивался на пешеходном переходе и сбил 16-летнего велосипедиста

Подростка с травмами доставили в больницу
ИННА КОРСАК
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В Минске автомобиль сбил 16-летнего мальчика. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД МингорисполкомаВ Минске автомобиль сбил 16-летнего мальчика. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске 24 июля примерно в 15.45 водитель автомобиля разворачивался на пешеходном переходе и сбил 16-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«За рулем автомобиля Ниссан находился 46-летний водитель. Он осуществлял поворот с Партизанского проспекта на улицу Центральную», — рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.

Подросток с травмами был доставлен в больницу.

Специалисты выясняют детали случившегося.

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