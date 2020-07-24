Недавно отметил 50-летие: мужчина решил нагим освежиться в Немане и утонул

Недавно отметил 50-летие: мужчина решил нагим освежиться и утонул в Немане Фото: Алеся ДОБЫШ

В Гродно 21 июля мужчина решил освежиться в Немане и утонул. Совсем недавно он отпраздновал свое 50-летие. Об этом сообщило издание «Вечерний Гродно».

Мужчина со своими знакомыми выпивал алкогольные напитки на берегу реки. В какой-то момент ему захотелось освежиться в Немане нагим. Это закончилось для мужчины трагично.

Знакомые, к сожалению, слишком поздно заметили отсутствие своего приятеля. Тело мужчины достали из воды спасатели.

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