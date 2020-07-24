2020-07-24T22:00:23+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси уже одиннадцать человек отравились грибами. Больше всего — в Минске

Среди пострадавших не только взрослые, но и дети
ИННА КОРСАК
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В Беларуси уже 11 человек отравились грибами. Фото: pixabay.comВ Беларуси уже 11 человек отравились грибами. Фото: pixabay.com
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В Беларуси на 21 июля уже одиннадцать человек отравились грибами. Больше всего — в Минске. Данная информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Среди пострадавших не только взрослые, но и трое детей. Их возраст от годика до семи лет.

Шесть случаев отравления грибами зафиксировали в Минске, три — в Могилевской области, по одному — в Гродненской и Минской областях.

В санэпидслужбе напоминают, что лучше не брать те грибы, которых вы не знаете. Также важна правильная обработка грибов. Отравления могут наступить не только от употребления ядовитых грибов, но и съедобных, которые были неправильно обработаны.

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В Беларуси уже одиннадцать человек отравились грибами. Больше всего — в Минске
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