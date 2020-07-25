2020-07-25T09:38:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Эйсмонт заявил, что часть СМИ в Беларуси откровенно стала на антигосударственные рельсы

«Наверное, громко будет - на революционные рельсы. Они не просто освещают события, которые происходят, а оказывают содействие», - продолжил он
Сергей Диндиков
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«Если комментарии остаются, значит, редакция, поддерживает эту позицию. Там откровенные призывы», - подчеркнул Иван Эйсмонт. Скрин видео «Беларусь 1»«Если комментарии остаются, значит, редакция, поддерживает эту позицию. Там откровенные призывы», - подчеркнул Иван Эйсмонт. Скрин видео «Беларусь 1»
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Некоторые СМИ в Беларуси стали на антигосударственные рельсы. Так сказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в эфире программы «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1».

Далее Иван Эйсмонт заявил, что, как всегда, после программы начнется «плач независимых СМИ, что мы тут кого-то унижаем». Но он предложил называть вещи своими именами. На его взгляд часть средств массовой информации, довольно-таки популярных, откровенно стала на антигосударственные рельсы. «Наверное, громко будет - на революционные рельсы. Они не просто освещают события, которые происходят, а оказывают содействие», - продолжил председатель.

Председатель Белтелерадиокомпании считает, что плюрализмом мнений в таких СМИ и не пахнет, зато идет травля оппонентов. «Я про материалы говорю, а что творится в комментариях. Если существует модерация, а у всех у них существует модерация, несмотря на пропагандируемую «свободу слова», если такие комментарии остаются, значит, редакция, на мой взгляд, поддерживает эту позицию. Там откровенные призывы», - подчеркнул Иван Эйсмонт.

«Иван Михайлович, никаких революций. Они переворот готовят», - ответил ему директор - главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук.

«Деятельность некоторых СМИ не имеет никакого отношения к журналистике. Их стримы с уличных акций — это подрывная и деструктивная работа, которая координирует протесты. Там конкретные призывы», - отметил в своём комментарии директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси Владимир Перцов.

Напомним, ранее о негосударственных СМИ в стране высказался Александр Лукашенко. Примером президент привёл «Комсомольскую правду» в Беларуси и посчитал, что газета «уже скоро в желтизну превратится».

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