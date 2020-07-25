В Беларуси 25 июля вузы начали прием документов от абитуриентов

В 2020 году в вузы планируется принять около 55 тысяч человек

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25 июля в Беларуси началась приемная кампания в учреждения высшего образования, пишет БЕЛТА. Абитуриенты могут подавать документы на бюджетную и платную формы обучения. Нужно отметить, что на бюджет документы будут приниматься до 31 июля. С 1 по 7 августа пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджетную форму обучения завершится 11 августа. После, если будет необходимость, с 12 по 14 августа проведётся допнабор на бюджетную форму. На платную форму обучения прием будет проходить до 15 августа, зачисление - до 17 августа.

В 2020 году в вузы планируется принять около 55 тысяч студентов. Также сейчас можно подать документы и на другие уровни профессионального образования. 15 июня началась приемная кампания учреждения профессионально-технического образования. В средне-специальные учебные заведения - 20 июля. На эти формы обучения принять 28,4 тысячи и около 40 тысяч человек соответственно.

Вступительные экзамены в ссузы проведут с 1 по 5 августа для тех абитуриентов, которые поступают после 9 класса, с 13 по 15 августа – после 11 класса. До 7 августа пройдут зачисления на базе 9 классов, до 17-го - на базе 11. После этого продолжится прием на платную форму обучения. Прием на уровень ПТО продолжится до 20 августа. До 25 августа будет проходить приём на бюджетную и платную формы.

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