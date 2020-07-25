Видеофакт! Задержанный пьяный мужчина по дороге в РУВД ногой разбил стекло в милицейской машине

А перед этим он буянил в кафе: пытался вырвать электропроводку, а затем и вовсе с кулаками бросился на персонал

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22 июля, днем, в одно из кафе столицы пьяный 42-летний мужчина пришел за добавкой спиртного. Обслуживание в заведении его не устроило, поэтому посетитель устроил разборки. Он начал буянить и вырывать со стен электропроводку. После этого с угрозами бросился на сотрудников кафе, сообщают в МВД.

Пьяный мужчина размахивал кулаками и бросался бутылками со спиртным в других посетителей. Источник: МВД Беларуси

Персонал кафе вызвал милицию. Спустя пару минут работники Департамента охраны везли хулигана в РУВД на разбирательство. В один из моментов мужчина решил сбежать и на ходу вынес стекло ногой в двери авто.

Всё же минчанин был доставлен в отдел. Медосвидетельствование выявило у него 2,4 промилле алкоголя в крови. В отношении дебошира проводится проверка.

Пьяного мужчину повезли в РУВД для разбирательства по дороге он разбил стекло в милицейской машине. Источник: МВД Беларуси

Второе хулиганское действие с неподчинением милиции произошло в Могилеве. Группу задержания в этот раз вызвали в продовольственный магазин. Там нетрезвый мужчина размахивал кулаками и швырял бутылки со спиртным в остальных клиентов. Потери торговой точки составили четыре бутылки пива и одна шампанского.

Когда задерживали 22-летнего жителя областного центра, он тоже норовил дать отпор милиционерам. На него надели наручники. Проведя разбирательства, следователями дана правовая оценка действий парня. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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