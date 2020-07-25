В мозырьский детский сад вместе с песком для песочниц привезли снаряд военных лет

Рабочий сказал, что из песка, который привезли для засыпки в детские песочницы, торчит что-то похожее на артиллерийский снаряд. Фото: gomel.mvd.gov.by

Его доставили на спецполигон и обезвредили

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24 июля, днем, оперативно-дежурной службе Мозырьского РОВД поступил сигнал. Звонил рабочий, который проводил строительные работы на территории одного из детских садов районного центра. Он сказал, что из песка, который привезли для засыпки в детские песочницы, торчит что-то похожее на артиллерийский снаряд, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Сразу же на место происшествия прибыли представители силовых структур. В здании находилось 12 работников дошкольного учреждения. Их тут же эвакуировали. Дети в садике уже отсутствовали.

Спустя короткий отрезок времени на место прибыли и саперы войсковой части 5525 внутренних войск. Ими было установлено, что с песком был привезён 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен второй мировой войны. Его доставили на спецполигон и обезвредили.

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Опасная находка была уничтожена специалистами (подробности).