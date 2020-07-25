США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса

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США скупили 90% мирового запаса препаратов «Ремдесивир», которым лечат вызываемое новым коронавирусом заболевание. Про это рассказал американский президент Дональд Трамп. Он выступал в Белом доме перед тем, как подписать указ, который позволяет понизить стоимость лекарств в США.

Перечисляя успехи в здравоохранении, которые, по его мнению, достигла американская верхушка, он заявил, что его администрацией обеспечен контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир». «Он обладает великолепным действием», - подчеркнул Трамп, об этом сообщает газета The Guardian. Как отмечает издание, это означает, что в ближайшее время ни одна страна не сможет приобрести препарат, разработанный американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences, в значительном объеме. Американская администрация купила более 500 тысяч доз. Это и соответствует 90% объема препарата, который ещё будет произведен с июля по сентябрь. Отмечается обеспокоенность общественных организаций, связанных с односторонними действиями США.

Исходя из данных Gilead Sciences, применение «Ремдесивира» позволяет сократить время выздоровления среди пациентов, заразившихся COVID-19, до четырех дней. В среднем одному человеку требуется пятидневный курс лечения с применением шести ампул лекарства. С учетом того, что для развитых стран компания установила единую цену на препарат в размере $390 за ампулу, полный курс обойдется в $2 340.

Ранее властями ряда стран, в том числе США, Японии, Республики Корея, Индии, Израиля, Великобритании, было одобрено использование «Ремдесивира» для лечения пациентов с COVID-19. Изначально средство было создано для лечения гепатита С и заболевания, вызываемого респираторно-синцитиальным вирусом. Оно испытывалось ещё для лечения Эболы, но тогда препарат не признавался эффективным средством.

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