Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 июля 2020 года: 156 новых случаев COVID-19 и 6 смертей за сутки

В Минздраве всегда добавляют, что у умерших были многочисленные хронические заболевания Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Свежая статистика по COVID-19 в Беларуси на 25 июля появилась в официальном телеграм-канале Минздрава. Всего в Беларуси с момента первого выявленного случая - 67 002 зараженных. Новых случаев за сутки - 156.

После лечения в больницах домой выписали 60 092 пациента. К сожалению, умерло 6 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего же от коронавируса скончалось 530 человек.

При этом в Минздраве всегда добавляют, что у умерших были многочисленные хронические заболевания.

За все время в стране провели 1 241 624 теста для выявления COVID-19.

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