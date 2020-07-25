2020-07-25T13:43:36+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 июля 2020 года: 156 новых случаев COVID-19 и 6 смертей за сутки

Сергей Диндиков
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В Минздраве всегда добавляют, что у умерших были многочисленные хронические заболеванияВ Минздраве всегда добавляют, что у умерших были многочисленные хронические заболеванияФото: Павел МАРТИНЧИК
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Свежая статистика по COVID-19 в Беларуси на 25 июля появилась в официальном телеграм-канале Минздрава. Всего в Беларуси с момента первого выявленного случая - 67 002 зараженных. Новых случаев за сутки - 156.

После лечения в больницах домой выписали 60 092 пациента. К сожалению, умерло 6 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего же от коронавируса скончалось 530 человек.

При этом в Минздраве всегда добавляют, что у умерших были многочисленные хронические заболевания.

За все время в стране провели 1 241 624 теста для выявления COVID-19.

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