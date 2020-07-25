Для пуска в реактор постепенно будет загружено 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом Фото: Павел МАРТИНЧИК

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В I квартале 2021 года планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию первый блок БелАЭС, рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня».

Он отметил, что во всех технологических системах заканчиваются пусконаладочные работы, которые нужны, соответственно, для пуска первого энергоблока. Для этого в реактор постепенно будет загружено 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом, которые в последствии будут набирать мощность реакторной установки. Далее начнется энергопуск энергетического блока. Выработаются и передадутся в энергосистему Беларуси первые киловатт-часы с нашей атомной электростанции. После этого начнутся опытно-промышленная эксплуатация и постепенный выход на проектную мощность, а также комплексные опробирования первого энергоблока с номинальной мощностью. Полностью ввести его в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале следующего года.

Вместе с тем, энергетики продолжают работу по вводу БелАЭС в энергосистему Беларуси. Сейчас строятся высокоманевренные пиково-резервные источники суммарной мощностью 800 МВт и сооружения на крупных электростанциях и котельных электрокотлах суммарной мощностью 916 МВт. Реализуются проекты по строительству и реконструкции 1,7 тыс. км высоковольтных линий электропередачи. Это обеспечит поставку электроэнергии со станции в любую часть страны.

Кстати, ранее срок ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС не раз сдвигали.В частности министр говорил, что запустят первый энергоблок и выдадут первые киловатт-часы в энергосистему страны в 2020 году.

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