Посмотрите видео, как слаженно взрывотехники МЧС снесли аварийную водонапорную башню
Работниками Пинского центра Республиканского отряда специального назначения МЧС под руководством начальника взрывотехнической службы Андрея Якимовича взрывом создано обрушение аварийной водонапорной башни в городе Пружаны вблизи средней школы, сообщили в МЧС.
Она находилась в 20 метрах от строения учебного заведения и была запрещена к использованию с 1974 года.
Падение башни в запланированный сектор без повреждения здания школы и близлежащих сооружений обеспечили точный расчет и профессионализм сотрудников МЧС. Подобные способы демонтажа различных строительных сооружений выполняются специалистами РОСН не в первый раз. Они зарекомендовали себя как наиболее безопасные и быстрые.
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Взрыв башни в Пружанах. Источник: МЧС Беларуси