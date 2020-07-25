2020-07-25T14:28:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Посмотрите видео, как слаженно взрывотехники МЧС снесли аварийную водонапорную башню

Это вам не какая-то там Пизанская башня
Сергей Диндиков
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Подобные способы демонтажа различных строительных сооружений выполняются специалистами РОСН не в первый раз. Скрин видео: МЧСПодобные способы демонтажа различных строительных сооружений выполняются специалистами РОСН не в первый раз. Скрин видео: МЧС
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Работниками Пинского центра Республиканского отряда специального назначения МЧС под руководством начальника взрывотехнической службы Андрея Якимовича взрывом создано обрушение аварийной водонапорной башни в городе Пружаны вблизи средней школы, сообщили в МЧС.

Она находилась в 20 метрах от строения учебного заведения и была запрещена к использованию с 1974 года.

Падение башни в запланированный сектор без повреждения здания школы и близлежащих сооружений обеспечили точный расчет и профессионализм сотрудников МЧС. Подобные способы демонтажа различных строительных сооружений выполняются специалистами РОСН не в первый раз. Они зарекомендовали себя как наиболее безопасные и быстрые.

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Взрыв башни в Пружанах. Источник: МЧС Беларуси

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