Белстат рассказал, сколько белорусы заработали в июне

Если сравнивать с маем, зарплата выросла на 21 рубль грязными и 18 рублей - чистыми

Изменить размер текста: A A

Национальный статистический комитет традиционно рассказал о зарплатах белорусов. В июне средняя зарплата до вычета налогов составила 1248,9 рубля. Чистыми на руки белорусы получили 1074 рубля.

В июне зарплаты оказались выше, чем были в мае. Рост «грязной» зарплаты в сравнении с предыдущим месяцем составил 21 рубль, а «чистой» зарплаты - 18 рублей. Медианная зарплата в мае составила 893,9 рубля - этот показатель считается более приближенным к реальности: половина получает зарплату выше, а половина ниже. Медианная зарплата находится посередине в списке всех зарплат. Этот показатель Белстат называет раз в полгода - в мае и ноябре.

Читать полностью: https://finance.tut.by/news694103.html