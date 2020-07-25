2020-07-25T14:56:48+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белстат рассказал, сколько белорусы заработали в июне

Если сравнивать с маем, зарплата выросла на 21 рубль грязными и 18 рублей - чистыми
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Разница с прошлым месяцем - около 20 рублейРазница с прошлым месяцем - около 20 рублейФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Национальный статистический комитет традиционно рассказал о зарплатах белорусов. В июне средняя зарплата до вычета налогов составила 1248,9 рубля. Чистыми на руки белорусы получили 1074 рубля.

В июне зарплаты оказались выше, чем были в мае. Рост «грязной» зарплаты в сравнении с предыдущим месяцем составил 21 рубль, а «чистой» зарплаты - 18 рублей. Медианная зарплата в мае составила 893,9 рубля - этот показатель считается более приближенным к реальности: половина получает зарплату выше, а половина ниже. Медианная зарплата находится посередине в списке всех зарплат. Этот показатель Белстат называет раз в полгода - в мае и ноябре.

Читать полностью: https://finance.tut.by/news694103.html

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