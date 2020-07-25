ВОЗ снова зафиксировал рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки прирост заболевших коронавирусом в мире составил более 284 тысяч человек, а умерли за сутки более 9,7 тысяч человек. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. За все время в мире коронавирусом заразились более 15 миллионов человек. Умерли больше 628 тысяч человек.

По-прежнему самая напряженная ситуация с количеством заболевших коронавирусом остается в Северной и Южной Америке.Там коронавирусом заразились более 8,2 миллионов человек, умерли более 325,6 тысяч. В Европе зафиксировано 3,17 милиионов заражений коронавирусом и 209,4 тысяч смертей.