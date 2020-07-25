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ВОЗ снова зафиксировал рекордное число заболевших коронавирусом за сутки
Прирост за сутки - более 284 тысяч человек
ВОЗ снова зафиксировал рекордное число заболевших коронавирусом за суткиФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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За прошедшие сутки прирост заболевших коронавирусом в мире составил более 284 тысяч человек, а умерли за сутки более 9,7 тысяч человек. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. За все время в мире коронавирусом заразились более 15 миллионов человек. Умерли больше 628 тысяч человек.
По-прежнему самая напряженная ситуация с количеством заболевших коронавирусом остается в Северной и Южной Америке.Там коронавирусом заразились более 8,2 миллионов человек, умерли более 325,6 тысяч. В Европе зафиксировано 3,17 милиионов заражений коронавирусом и 209,4 тысяч смертей.
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