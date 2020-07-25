2020-07-25T16:23:04+03:00
Политика
КП Беларусь

В Бресте появились листовки c Тихановской, Цепкало и Колесниковой. Автора хотят привлечь к ответственности за клевету

На листовках есть надпись "Помогите найти дорогу домой"
Настасья КОРСАК
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Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова на агитационном пикете в МинскеСветлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова на агитационном пикете в МинскеФото: Святослав ЗОРКИЙ
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25 июля в Бресте в парке Воинов-интернационалистов запланирован агитационный пикет Светланы Тихановской. В этот день брестчане заметили в парке листовки. Информацию сообщает информационное агентство БелаПАН. На листовках - три фотографии - Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой и флаги России, США и Германии. Над ними - надпись "Помогите найти дорогу домой! Штутгарт, Москва, Вашингтон"

По информации БелаПАН, в Московский РОВД 25 июля обратился Владимир Мороз - доверенное лицо Тихановской.

- Владимир Мороз в своем заявлении в милицию требует установить лиц, изготовивших и распространивших эти агитационные материалы, а также привлечь их к уголовной ответственности за клевету, - цитирует информагентство правозащитника Романа Кисляка.

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