В Бресте появились листовки c Тихановской, Цепкало и Колесниковой. Автора хотят привлечь к ответственности за клевету

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25 июля в Бресте в парке Воинов-интернационалистов запланирован агитационный пикет Светланы Тихановской. В этот день брестчане заметили в парке листовки. Информацию сообщает информационное агентство БелаПАН. На листовках - три фотографии - Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой и флаги России, США и Германии. Над ними - надпись "Помогите найти дорогу домой! Штутгарт, Москва, Вашингтон"

По информации БелаПАН, в Московский РОВД 25 июля обратился Владимир Мороз - доверенное лицо Тихановской.

- Владимир Мороз в своем заявлении в милицию требует установить лиц, изготовивших и распространивших эти агитационные материалы, а также привлечь их к уголовной ответственности за клевету, - цитирует информагентство правозащитника Романа Кисляка.