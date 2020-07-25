Оранжевый уровень опасности объявлен на вечер субботы 25 июля из-за гроз

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В Белгидромете прогнозируют, что в субботу, 25 июля вечером будет гроза. Из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, грозы продолжатся до 22.00 во многих районах Беларуси.

Что будет с погодой в воскресенье, 26 июля? По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Днем тоже будет дождливо - по юго-восточной части Беларуси, местами снова прогремят грозы. Утром прогнозируют слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 10 градусов до плюс 18 градусов. А днем обещают 23-29 градусов тепла.