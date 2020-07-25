2020-07-25T19:14:09+03:00
Общество
КП Беларусь

Вице-премьер Игорь Петришенко пообещал, что в 2021 году будут ликвидированы очереди многодетных семей на жилье

Заместитель премьер-министра считает, что это будет стимулировать белорусок рожать третьего ребенка
Настасья КОРСАК
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За последние несколько лет семьи стали чаще заводить третьего ребенкаЗа последние несколько лет семьи стали чаще заводить третьего ребенкаФото: Павел МАРТИНЧИК
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Тему очередей многодетных семей на жилье затронул заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

- Мы рассчитываем в течение года-двух решить эту задачу, - сказал Игорь Петришенко и уточнил, что речь идет о 2020 и 2021 годах. Его слова приводит БелТА. - Это станет стимулирующим фактором для рождения третьего и последующих детей.

Игорь Петришенко рассказал и о детских пособиях, которые повышаются с 1 августа. Единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составит около 2561 рублей, второго и последующих детей - порядка 3585 рублей. Ежемесячное пособие на первого ребенка составит 428 рублей, на второго и последующих - 488 рублей.

За 2015-2019 годы стало на 40% больше семей, которые завели третьего и последующих детей (по сравнению с 2010-2014 годами).

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