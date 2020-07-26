Утром в Круглянском районе едва не утонул мужчина, он пошел купаться выпившим

На водохранилище Тетеринское, где едва не утонул мужчина, купание запрещено. Фото: МЧС.

Спасатели доставали пьяного пловца с помощью веревок, жилета и спасательного круга [фото]

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О ЧП, которое произошло на территории Круглянского района 24 июля, проинформировала пресс-служба МЧС.

В первой половине дня, около 11.20 часов очевидцы позвонили и расссказали, что на водохранилище Тетеринское рядом с деревней Пригани-2 тонет человек.

- Прибывший по вызову наряд МЧС увидел тонущего мужчину в 30 метрах от берега. Его достали из воды с помощью веревок, жилета и спасательного круга, - уточнили в пресс-службе.

Мужчину осмотрели врачи скорой помощи, он чувствовал себя удовлетворительно, госпитализация не потребовалась.

Однако в МЧС уточнили, что едва не утонувший мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, а на водоеме, где он решил освежиться, купание запрещено.

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