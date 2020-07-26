2020-07-26T09:34:48+03:00
Политика
КП Беларусь

Видеофакт. На пикете Тихановской в Бобруйске люди зажгли фонарики

Сообщается, что на пикет кандидата в президенты пришли около 6 тысяч человек
Надежда БУТОВИЧ
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25 июля в Бобруйске на стадионе прошел пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. Фото: стоп-кадр | видео Telegram-проект tut.by «Выборы видишь?».25 июля в Бобруйске на стадионе прошел пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. Фото: стоп-кадр | видео Telegram-проект tut.by «Выборы видишь?».
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Участники президентской гонки продолжают проводить агитацию в свою поддержку. Поздно вечером в субботу, 25 июля, кандидат на президентский пост Светлана Тихановская провела свой агитационный пикет в Бобруйске, сообщило БелаПАН.

Место для встречи с избирателями было выделено на бобруйском стадионе. Пикет начался в 21.00 часов уже в сумерках. Когда совсем стемнело пришедшие на пикет белорусы зажгли фонарики на своих смартфонах. Когда зажглись огни можно было оценить масштаб встречи, на которую ориентировочно пришли 6 тысяч людей.

- Это невероятно! Мы столько ездим в эти последние дни, но мы никак не можем приехать к этому огромному количеству людей, к этому огромному количеству горящих глаз. Спасибо вам за поддержку и за вашу любовь! – слышится голос за кадром на видео с встречи, которое опубликовал Telegram-проект tut.by «Выборы видишь?».

Как и в других городах Беларуси кандидат Тихановская с соратницами Цепкало и Колесниковой призвали собравшихся приходить на выборы 9 августа. На пикет люди пришли как с национальной, так и государственной символикой.

Журналисты спросили бобруйчан, чего они ждут от выборов. Горожане говорили, что надеются на политические, экономические и социальные изменения.

В Бобруйск команда избирательного штаба приехала после пикетов в Орше и Могилеве. В воскресенье, 26 июля, встречи Тихановской запланированы в Жлобине, Речице и Гомеле.

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