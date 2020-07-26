Караник о второй волне коронавируса в Беларуси: Надеемся, что масштабной волны не будет

Глава Минздрава рассказал, как белорусская система здравоохранения готовится к возможному возвращению пандемии, и какие уроки извлекли из первой волны COVID-19

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В эфире телеканала ОНТ глава Минздрава заявил, что масштабная вторая волна коронавируса в Беларуси не прогнозируется. При этом министр подчеркнул, что в республике все-таки идет подготовка, чтобы все необходимое (Прим.: для лечения от «ковида») в медучреждениях было.

- Надеемся, что такой масштабной второй волны у нас не будет, но в любом случае готовимся, чтобы все необходимое в системе здравоохранения было, - уточнил Владимир Караник.

Как еще рассказал глава Минздрава, после первой волны коронавируса в Беларуси сделали определенные выводы, например, что компьютерные томографы нужны повсеместно. На данный момент значительно ускорилось оснащение КТ поликлиник и стационаров по всей стране.

- Коронавирус подстегнул, то есть мы поняли, насколько это важно и будем это делать гораздо быстрее, - добавил министр здравоохранения.

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