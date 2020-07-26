Видеофакт. Жители Марьиной Горки встречали Лукашенко непрерывающимися аплодисментами и возгласами

Лукашенко пообщался с толпой на открытии бассейна в Марьиной Горке. Фото: стоп-кадр | видео Telegram "Пул Первого".

В сети появилось видео, как Лукашенко встречали в Пуховичском районе

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Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в пятницу, 24 июля, у действующего президента Беларуси была рабочая поездка в Пуховичский район, где он встречался со спецназом и посетил открытие бассейна.

В Telegram-канале «Пул Первого» опубликовали «закулисные» кадры встречи - видео, как Александра Лукашенко встречали простые жители Марьиной Горки, которые собрались у здания нового бассейна.

Довольно многочисленная толпа аплодировала и встречала президента продолжительными возгласами. Лукашенко был краток: «Спасибо вам!».

А когда подошел ближе обратился к детям, которых пропустили вперед толпы. Взрослые сразу скомандовали: «Поздоровайтесь!». А президент задал малышам несколько вопросов:

- Вы в детский сад или в школу ходите?

- В школу – он пойдет в школу, - ответили мамы.

- Пойдут только?! Этот малыш, да? - сказал Лукашенко по-отечески потрепал мальчику волосы. - Как тебя зовут? Матвей! Ой, имя ж то какое! А ты сестра Матвеева, да? Я же вижу, что похожи.

- И вот эти тоже похожи, - указали президенту на другую девочку.

- Тебя как зовут: Катюша? Мою маму Катя звали, - пояснил глава Беларуси.

Затем Лукашенко не отказал в просьбе и пожал руку пенсионерке в соломенной шляпе. Женщина горячо поблагодарила белорусского лидера, пожелала ему здоровья и всего самого наилучшего.

На следующий кадрах - неожиданное трио: Лукашенко и двое улыбающихся мужчин. Один радостно подчеркнул:

- Вот вам и дружба народов: белорус, - сказал он, указав на Лукашенко. - Азербайджанец, - показал на товарища. - И я - армянин!

- Это в Беларуси только возможна такая дружба. Это во! - показал Лукашенко большой палец и похвалил мужчин за крепкую дружбу.

- Я всегда за него (Прим.: Лукашенко) голосую, агитирую - мы за вас, честно, - в порыве рассказал армянин.

- Спасибо, ребята, - сказал Лукашенко, уходя.

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