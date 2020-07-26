2020-07-26T12:26:38+03:00
Экономика
КП Беларусь

Нацбанк заявил, что ждет от России предложений по «Белгазпромбанку»

Главное финучреждение страны намерено дождаться плана по актуализации правления белорусской «дочки» «Газпромбанка»
Надежда БУТОВИЧ
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Пока идет уголовное дело, решается судьба "Белгазпромбанка".Пока идет уголовное дело, решается судьба "Белгазпромбанка".Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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«Комсомолка» ранее сообщала о том, что в начале июня в головном офисе «Белгазпромбанка» прошли обыски. После этого Нацбанк ввел в финучреждении временную администрацию. А «Газпромбанк» и «Газпром», в свою очередь, назвали незаконным назначение нового руководства «Белгазпромбанка». Ситуация развивается, и 20 июля Александр Лукашенко сообщил, что по «делу Белгазпромбанка» проходят уже около 30 человек.

В субботу, 25 июля, председатель Нацбанка в эфире ОНТ озвучил новое заявление по «Белгазпромбанку».

Так Павел Каллаур объяснил, что Беларусь ждет со стороны российских партнеров предложений по «актуализации правления» банка, что в последствии позволит решить судьбу финучреждения.

- После определенных дискуссий с собственником мы могли бы совместно определиться с дальнейшей судьбой банка, - пояснил глава Нацбанка.

Также Каллаур добавил, что самой чувствительной можно назвать реакцию российской стороны на первое решение - «предложение совместно с собственником актуализировать состав правления».

- Данное решение, просуществовав несколько дней, было отменено, как вынужденная мера о введение временной администрации. На данный момент, сторонами осмысливаются дальнейшие шаги, как действовать в сложившейся ситуации, - резюмировал банкир.

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