Погода в Беларуси на 27 июля: облачно, небольшие дожди, но и до +30 жары

В Беларусь возвращается жара, хоть и с небольшими дождями. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Июль 2020 года уходит красиво: жара вернулась, а не задохнуться помогают кратковременные дожди

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В субботу и воскресенье, 25 и 26 июля, синоптики и «Комсомолка» предупреждали об оранжевом уровне опасности из-за гроз. А какие сюрпризы приготовила белорусам погода на понедельник, 27 июля?

В начале последней июльской недели 2020 года синоптики пообещали хорошую летнюю жару, сообщил Белгидромет.

Однако еще с ночи в юго-восточных регионах Беларуси могут пройти непродолжительные дожди. Дождить в понедельник будет затем на большей части территории республики и утром, и даже днем, но осадки эти кратковременные.

- В отдельных районах страны возможны также грозы и сильные дожди. Ветер при этом будет неустойчивым, но все же умеренного характера, и лишь при грозах порывистый, - уточнили метеорологи.

А что покажут 27 июля термометры? Ночью около +13 - +19 тепла, а днем и того жарче: в среднем +22 - +28, а на Гомельщине и все +30 жары.

Водители, будьте внимательны: и ночью, и с утра - туманы, особенно в низинах!

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