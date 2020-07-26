2020-07-26T13:24:01+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

ВОЗ: В мире коронавирусом заболели более 16 миллионов человек

А умерли от COVID-19 уже 648 тысяч пациентов
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
В мире продолжает расти число заболевших COVID-19.В мире продолжает расти число заболевших COVID-19.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

О том, что в мире достигнут новый антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией, проинформировал ресурс worldometers.info, аккумулирующий официальные данные ВОЗ.

Так на воскресенье, 26 июля, коронавирусом по всему миру заразились 16 миллионов 224,9 тысячи людей. С начала пандемии скончались 648 тысяч 840 заразившихся.

Наибольшее число диагностированных случаев COVID-19 зарегистрировано в США - более 4 315 тысяч заболевших, затем в антирейтинге следуют Бразилия (свыше 2 миллионов 396 тысяч) и Индия (более 1 миллиона 390 тысяч).

По последним данным белорусского Минздрава с начала пандемии в стране коронавирусом заболели свыше 67 тысяч человек, умерли – 530 пациентов. В мировом рейтинге это 33-е место в мире по общей заболеваемости (Прим.: на 26 июля), и 21-я позиция по числу заболевших на миллион граждан.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере на номер +375 29 124-42-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Беларусь готовится ко второй волне коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения, добавив, что надеется, что она не будет такой масштабной (подробности).

ВОЗ снова зафиксировал рекордное число заболевших коронавирусом за сутки.

Прирост за сутки - более 284 тысяч человек (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В нескольких коммерческих банках случились сбои в работе банкоматов и карт
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 июля 2020 года: 130 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки
26 июля у Светланы Тихановской запланированы три встречи в Гомельской области
38 белорусок получили звание «Женщина года». Кто они?
ВОЗ: В мире коронавирусом заболели более 16 миллионов человек
Погода в Беларуси на 27 июля: облачно, небольшие дожди, но и до +30 жары
Нацбанк заявил, что ждет от России предложений по «Белгазпромбанку»
Видеофакт. Жители Марьиной Горки встречали Лукашенко непрерывающимися аплодисментами и возгласами
Караник о второй волне коронавируса в Беларуси: Надеемся, что масштабной волны не будет
Новое заявление ЕС: Наблюдателей пустить на участки, а журналистам позволить работать
Видеофакт. На пикете Тихановской в Бобруйске люди зажгли фонарики
Утром в Круглянском районе едва не утонул мужчина, он пошел купаться выпившим
Вице-премьер Игорь Петришенко пообещал, что в 2021 году будут ликвидированы очереди многодетных семей на жилье
Оранжевый уровень опасности объявлен на вечер субботы 25 июля из-за гроз
В Бресте появились листовки c Тихановской, Цепкало и Колесниковой. Автора хотят привлечь к ответственности за клевету
ВОЗ снова зафиксировал рекордное число заболевших коронавирусом за сутки
Белстат рассказал, сколько белорусы заработали в июне
Посмотрите видео, как слаженно взрывотехники МЧС снесли аварийную водонапорную башню
В I квартале 2021 года планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию первый блок БелАЭС
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 июля 2020 года: 156 новых случаев COVID-19 и 6 смертей за сутки
США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса
В мозырьский детский сад вместе с песком для песочниц привезли снаряд военных лет
Видеофакт! Задержанный пьяный мужчина по дороге в РУВД ногой разбил стекло в милицейской машине
В Беларуси 25 июля вузы начали прием документов от абитуриентов
Эйсмонт заявил, что часть СМИ в Беларуси откровенно стала на антигосударственные рельсы
В Беларуси уже одиннадцать человек отравились грибами. Больше всего — в Минске
Недавно отметил 50-летие: мужчина решил нагим освежиться в Немане и утонул
В Минске водитель автомобиля разворачивался на пешеходном переходе и сбил 16-летнего велосипедиста