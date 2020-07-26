ВОЗ: В мире коронавирусом заболели более 16 миллионов человек

А умерли от COVID-19 уже 648 тысяч пациентов

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О том, что в мире достигнут новый антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией, проинформировал ресурс worldometers.info, аккумулирующий официальные данные ВОЗ.

Так на воскресенье, 26 июля, коронавирусом по всему миру заразились 16 миллионов 224,9 тысячи людей. С начала пандемии скончались 648 тысяч 840 заразившихся.

Наибольшее число диагностированных случаев COVID-19 зарегистрировано в США - более 4 315 тысяч заболевших, затем в антирейтинге следуют Бразилия (свыше 2 миллионов 396 тысяч) и Индия (более 1 миллиона 390 тысяч).

По последним данным белорусского Минздрава с начала пандемии в стране коронавирусом заболели свыше 67 тысяч человек, умерли – 530 пациентов. В мировом рейтинге это 33-е место в мире по общей заболеваемости (Прим.: на 26 июля), и 21-я позиция по числу заболевших на миллион граждан.

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