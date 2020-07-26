2020-07-26T16:14:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 июля 2020 года: 130 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 июля 2020 года
Надежда БУТОВИЧ
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Минздрав рассказал, сколько человек в Беларуси заболели коронавирусом.Минздрав рассказал, сколько человек в Беларуси заболели коронавирусом.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В Беларуси на 26 июля выздоровели и выписаны 60 тысяч 425 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Минздрав Беларуси сообщил в официальном Telegram-аккаунте новую статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси на 26 июля.

Так, на 26 июля зарегистрированы 67 тысяч 132 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 251 тысяч 359 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 534 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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