38 белорусок получили звание «Женщина года». Кто они?
Стали известны белоруски, которых назвали «Женщинами года - 2019». Такую информацию опубликовали на сайте Белорусского союза женщин (Прим.: БСЖ). По итогам конкурса почетного звания удостоены 38 женщин, которых выбрали из 250 претенденток.
Кого БСЖ чествовал во Дворце республики?
Среди наиболее достойных белорусок - многодетные матери, победившие в номинации «Материнская слава», и мамы, чьи чада стали призерами конкурсов и соревнований международного уровня.
«Хозяйками села» стали женщины, которые внесли вклад в развитие их малой родины, сельхозпроизводство, агротуризм и так далее.
Еще на конкурсе чествовали женщин-волонтеров и лидеров благотворительности.
- В этом году мы ввели и две новые номинации «Успешный руководитель» и «Лидер Беларусского союза женщин», в которых отмечались женщины-руководительницы и активистки БСЖ, - добавили в союзе.
Женщин года в Беларуси выбирали уже в 12 раз.
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