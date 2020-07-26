38 белорусок получили звание «Женщина года». Кто они?

"Женщин года" в Беларуси наградили в 12 раз. Фото: БСЖ.

В комитете Белорусского союза женщин озвучили итоге конкурса «Женщина года - 2019»

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Стали известны белоруски, которых назвали «Женщинами года - 2019». Такую информацию опубликовали на сайте Белорусского союза женщин (Прим.: БСЖ). По итогам конкурса почетного звания удостоены 38 женщин, которых выбрали из 250 претенденток.

Кого БСЖ чествовал во Дворце республики?

Среди наиболее достойных белорусок - многодетные матери, победившие в номинации «Материнская слава», и мамы, чьи чада стали призерами конкурсов и соревнований международного уровня.

«Хозяйками села» стали женщины, которые внесли вклад в развитие их малой родины, сельхозпроизводство, агротуризм и так далее.

Еще на конкурсе чествовали женщин-волонтеров и лидеров благотворительности.

- В этом году мы ввели и две новые номинации «Успешный руководитель» и «Лидер Беларусского союза женщин», в которых отмечались женщины-руководительницы и активистки БСЖ, - добавили в союзе.

Женщин года в Беларуси выбирали уже в 12 раз.

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