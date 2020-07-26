2020-07-26T14:20:18+03:00
Политика
КП Беларусь

26 июля у Светланы Тихановской запланированы три встречи в Гомельской области

Накануне в Орше кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская приветствовал местных жителей на белорусском языке
Сергей ДЕМИДОВ
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26 июля у Светланы Тихановской запланированы три встречи в Гомельской области.26 июля у Светланы Тихановской запланированы три встречи в Гомельской области.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В воскресенье, 26 июля, у Светланы Тихановской запланированы три встречи в Гомельской области.

Кандидат в президенты Беларуси встречается с жителями Жлобина, Речицы и Гомеля.

В Жлобине Светлана Тихановская рассказала про своего мужа, который сейчас находится за решеткой и не может присутствовать рядом с супругой и его сторонниками.

- Сергей каждую свою поездку пропускал через себя. Он открыто выступал за перемены. За его открытую позицию власти начали преследовать его и тех людей, которые рассказывали о своих проблемах. Сейчас он в тюрьме! – сообщает слова Светланы Тихановской телеграм-канал «Пул первой».

- Мы требуем свободы для экономических и политзаключенных! – резюмировала кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

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