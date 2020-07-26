В нескольких коммерческих банках случились сбои в работе банкоматов и карт. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Коммерческие банки сообщили об этом на своих сайтах

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О временных сбоях по операциям с платежными карточками сообщили на своих сайтах сразу несколько банков.

- Уважаемые клиенты! В связи с проведением внеплановых технических работ на процессинговом центре операции по карточкам банка временно не осуществляются, - сообщается на сайте «Технобанка». Работники банка приносят извинения своим клиентам за возможные неудобства.

На сайте «Банка БелВЭБ» под заголовком «Временные перебои в работе» сотрудники банка разместили следующую информацию.

- Уважаемые клиенты, по техническим причинам наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания. Также работа контакт-центра временно приостановлена. Приносим свои извинения. О возобновлении полной работоспособности проинформируем вас дополнительно.

Временные сбои в системе обслуживания банковских карточек произошли и в Idea bank.

Специалисты также извиняются перед клиентами за причиненные неудобства.